Бази США в Перській затоці можуть перенести далі від Ірану, - WP

США розглядають можливість змінити формат військової присутності в Перській затоці після пошкодження низки об'єктів під час війни з Іраном.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, на який посилається Цензор.НЕТ.

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У Пентагоні та Центральному командуванні США вивчають кілька варіантів подальшого розміщення американських сил у регіоні. Зокрема, обговорюється можливість не відновлювати деякі пошкоджені бази у тому самому вигляді, в якому вони існували до початку бойових дій наприкінці лютого.

Питання поки не оформлене як офіційне розпорядження міністра оборони США Піта Гегсета. Його вивчають політичне управління Пентагону та Центральне командування США.

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Американські сили можуть перемістити далі від Ірану

Одним із варіантів є переміщення частини військ і баз далі на захід від Ірану. Йдеться, зокрема, про території Йорданії та Ізраїлю.

Американські літаки-заправники під час війни базувалися в Ізраїлі. У Йорданії США мають кілька військових баз.

Колишній американський дипломат Майкл Ретні зазначив, що війна показала вразливість американських сил у регіоні. На його думку, переміщення військ далі на захід може зменшити ризики, однак ідеального рішення цієї проблеми немає.

"Щодо деяких із цих питань доведеться прийняти рішення", – сказав високопосадовець Пентагону The Washington Post.

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Зазвичай близько 40 тисяч американських військовослужбовців перебувають приблизно на 20 базах на Близькому Сході. Після початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого багато американських військових об'єктів зазнали ракетних і безпілотних атак.

За наведеними The Washington Post даними, внаслідок атак загинули 18 американських військовослужбовців, ще сотні дістали поранення.

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Зміна баз може вплинути на країни Перської затоки

Найбільші американські військові об'єкти розташовані в країнах Перської затоки. Серед них – штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні.

Під час війни з Іраном Вашингтон також значно посилив військову присутність у регіоні. США розмістили в зоні відповідальності Центрального командування десятки військових кораблів та авіаносців із тисячами моряків.

Перегляд розташування американських сил може мати різні наслідки. З одного боку, США отримають можливість врахувати ризики, які проявилися під час війни. З іншого – Іран може сприйняти такий крок як значне досягнення.

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Тегеран тривалий час виступає проти масштабної військової присутності США в регіоні та закликає Вашингтон вивести свої війська.

Зміна розташування баз також може вплинути на безпеку країн Перської затоки, які приймають американські військові об'єкти.

Попри відсутність активних бойових дій, Іран залишає Ормузьку протоку закритою. У Тегерані заявляють, що не відкриють її, доки США повністю не виконають умови Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння.

Водночас президент США Дональд Трамп знову заявив про можливість оголосити Ормузьку протоку територією США.