Жодних переговорів з Іраном немає та не планується, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі ніяких переговорів з Іраном не ведеться та не заплановано.

Про це він повідомив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Жодних переговорів чи контактів із Ісламською Республікою Іран не ведеться і не заплановано. Військово-морська блокада залишається в повній силі. Ормузька протока відкрита та функціонує. Усі морські міни було вилучено або підірвано", - зазначив лідер США.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран готується до масштабної війни зі США. Зокрема, замість дипломатії іранська верхівка використала останні місяці для підготовки до нового витка ескалації.

Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.

США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.

Влада Ірану заявила, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту.

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