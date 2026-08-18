Никаких переговоров с Ираном нет и не планируется, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется.

Об этом он сообщил в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Никаких переговоров или контактов с Исламской Республикой Иран не ведется и не планируется. Военно-морская блокада остается в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все морские мины были изъяты или взорваны", - отметил лидер США.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Иран готовится к масштабной войне с США. В частности, вместо дипломатии иранское руководство использовало последние месяцы для подготовки к новому витку эскалации.

Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.

США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США - в частности, с компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.

Власти Ирана заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита.

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