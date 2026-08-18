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Новости Операция США против Ирана
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Никаких переговоров с Ираном нет и не планируется, - Трамп

Трамп заявил, что переговоров с Ираном не планируется

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется.

Об этом он сообщил в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Никаких переговоров или контактов с Исламской Республикой Иран не ведется и не планируется. Военно-морская блокада остается в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все морские мины были изъяты или взорваны", - отметил лидер США.

Трамп заявил, что переговоров с Ираном не планируется

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Иран готовится к масштабной войне с США. В частности, вместо дипломатии иранское руководство использовало последние месяцы для подготовки к новому витку эскалации.

  • Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.
  • США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США - в частности, с компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.
  • Власти Ирана заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита.

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Автор: 

Иран (3150) США (30345) Трамп Дональд (8109) Ормузский пролив (213)
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Топ комментарии
+4
А що таке? Зате нам радить переговори і віддавати свої землі. Але які переговори можуть бути з п#дарами?
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18.08.2026 16:45 Ответить
+2
Бо тебе послали нахрін, пустоголова нікчема
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18.08.2026 16:49 Ответить
+2
😂😂😂
Вже вся палітра чортів : рудий, червоний, зелений, аквафреш
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18.08.2026 16:56 Ответить

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