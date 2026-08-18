Голова МКС Томоко Акане потрапила під санкції США

У вівторок США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні державного секретаря США Марко Рубіо в соцмережі X.

Санкції також запровадили проти старшого адвоката МКС Абдулає Сеє, громадянина Сенегалу.

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Вашингтон посилює тиск на МКС

За словами Рубіо, адміністрація президента США Дональда Трампа застосувала санкції на підставі указу, який дозволяє вводити обмеження проти Міжнародного кримінального суду.

"Адміністрація Трампа вводить санкції проти голови МКС Томоко Акане та старшого адвоката Абдулає Сеє в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду", – написав Рубіо.

Він заявив, що американців не повинні вивозити за межі США для судового розгляду за злочини, які, на його думку, є вигаданими.

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Критика МКС з боку Дональда Трампа почалася ще під час його першого президентського терміну. Тоді суд розглядав імовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані.

21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Суд заявив, що має "розумні підстави" вважати Нетаньягу кримінально відповідальним за воєнні злочини в ході ізраїльських операцій у Газі. Серед можливих злочинів суд назвав використання голоду як методу ведення війни та злочини проти людяності.

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До слова, Трамп заявив, що наразі ніяких переговорів з Іраном не ведеться та не заплановано.