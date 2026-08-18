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Новости Санкции США
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Председатель МУС Томоко Акане попала под санкции США

Томоко Акане попала под санкции США

Во вторник США ввели санкции в отношении председателя Международного уголовного суда Томоко Акане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного секретаря США Марко Рубио в социальной сети X.

Санкции также введены в отношении старшего адвоката МУС Абдулайе Сее, гражданина Сенегала.

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Вашингтон усиливает давление на МУС

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа применила санкции на основании указа, позволяющего вводить ограничения в отношении Международного уголовного суда.

"Администрация Трампа вводит санкции против председателя МУС Томоко Акане и старшего адвоката Абдулайе Сее в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда", — написал Рубио.

Он заявил, что американцев не должны вывозить за пределы США для судебного разбирательства по преступлениям, которые, по его мнению, являются вымышленными.

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Критика МУС со стороны Дональда Трампа началась еще во время его первого президентского срока. Тогда суд рассматривал предполагаемые военные преступления американских военных в Афганистане.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Суд заявил, что имеет "разумные основания" считать Нетаньяху уголовно ответственным за военные преступления в ходе израильских операций в Секторе Газа. Среди возможных преступлений суд назвал использование голода как метода ведения войны и преступления против человечности.

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К слову, Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется. 

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санкции (12516) США (30345) Трамп Дональд (8114) Международный уголовный суд (251) Рубио Марко (466)
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Топ комментарии
+4
Трамп, а не США, гадить Голові МКС за прутіна і нітаняху!!
Епштейн тому і «дивно повісився неСАМ», у одиночній камері!!!??
Трамп, це знає…
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18.08.2026 23:33 Ответить
+1
трамп піде скоро нах ,зі своїми санкціями !!! Після прольоту консерваторів ! А Томоко Акане Молодець !!! ...
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18.08.2026 23:34 Ответить
+1
Трамп и Натаняху должны провести всю оставшуюся жизнь в тюрме
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18.08.2026 23:48 Ответить

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