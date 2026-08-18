Председатель МУС Томоко Акане попала под санкции США
Во вторник США ввели санкции в отношении председателя Международного уголовного суда Томоко Акане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного секретаря США Марко Рубио в социальной сети X.
Санкции также введены в отношении старшего адвоката МУС Абдулайе Сее, гражданина Сенегала.
Вашингтон усиливает давление на МУС
По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа применила санкции на основании указа, позволяющего вводить ограничения в отношении Международного уголовного суда.
"Администрация Трампа вводит санкции против председателя МУС Томоко Акане и старшего адвоката Абдулайе Сее в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда", — написал Рубио.
Он заявил, что американцев не должны вывозить за пределы США для судебного разбирательства по преступлениям, которые, по его мнению, являются вымышленными.
Критика МУС со стороны Дональда Трампа началась еще во время его первого президентского срока. Тогда суд рассматривал предполагаемые военные преступления американских военных в Афганистане.
21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Суд заявил, что имеет "разумные основания" считать Нетаньяху уголовно ответственным за военные преступления в ходе израильских операций в Секторе Газа. Среди возможных преступлений суд назвал использование голода как метода ведения войны и преступления против человечности.
К слову, Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется.
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Епштейн тому і «дивно повісився неСАМ», у одиночній камері!!!??
Трамп, це знає…