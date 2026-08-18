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Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят ряд условий, — спикер парламента

спикер парламента Ирана

Иран не намерен восстанавливать свободное судоходство через Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят все условия, изложенные в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании.

Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, цитирует его агентство Mehr, сообщает Цензор.НЕТ.

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Требования для открытия пролива

"Иран не откроет Ормузский пролив, пока не будут выполнены условия, изложенные в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании, включая снятие блокады, возвращение замороженных активов, отмену нефтяного эмбарго и прекращение угроз и военных операций на всех фронтах", — сказал Галибаф.

Угрозы эскалацией

Спикер также заявил, что Иран считает, что США "из отчаяния согласились на соглашение о прекращении войны, но вскоре отказались от своих обязательств, пытаясь компенсировать свое тяжелое политическое поражение".

"Иран готов нанести врагу более серьезное поражение, чем раньше, соразмерно его действиям и продвижению", — добавил Галибаф.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Иран готовится к масштабной войне с США. В частности, вместо дипломатии иранское руководство использовало последние месяцы для подготовки к новому витку эскалации.

  • Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.
  • США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США — в частности, компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.
  • Власти Ирана заявили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется.

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Автор: 

Иран (3150) США (30345) судоходство (54) Ормузский пролив (213)
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Топ комментарии
+9
іран разом з рудим покидьком грають на руку москалям.
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18.08.2026 19:33 Ответить
+8
Дивні вони якісь, їх Трамп з вітькоффом і зятькофом, стільки РАЗІВ уже перемогли, а оті рушникоголові, все їм по губам водять, отим хамейнеі….
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18.08.2026 19:35 Ответить
+6
Ще раз нагадую, бо не раз про це писав - Іран готувався до війни, будував фортифікації і фінансував виготовлення ракет. США нічого не можуть з ним зробити. А найпотужніший Лідор світу Голобородько закатав всі бюджетні і воєнні гроші в асфальт. Ось така різниця між керівниками Ірану в чотирижди ухилянтами в нас.
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18.08.2026 19:37 Ответить

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