Іран не відкриє Ормузьку протоку, доки США не виконають низку умов, - спікер парламенту

Іран не має наміру відновлювати вільне судноплавство через Ормузьку протоку, доки США не виконають усі умови, викладені в Ісламабадському меморандумі про взаєморозуміння.

Про це заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, цитує його агентство Mehr, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вимоги для відкриття протоки

"Іран не відкриє Ормузьку протоку, доки не будуть виконані умови, викладені в Ісламабадському меморандумі про взаєморозуміння, включно зі зняттям блокади, поверненням заморожених активів, скасуванням нафтового ембарго та припиненням погроз і військових операцій на всіх фронтах", - сказав Галібаф.

Погрози ескалацією

Спікер також заявив, що Іран вважає, що США "з відчаю погодилися на угоду про припинення війни, але невдовзі відмовилися від своїх зобов'язань, намагаючись компенсувати свою важку політичну поразку".

"Іран готовий завдати ворогові більшої поразки, ніж раніше, пропорційно до його дій та просування", - додав Галібаф.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран готується до масштабної війни зі США. Зокрема, замість дипломатії іранська верхівка використала останні місяці для підготовки до нового витка ескалації.

Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.

США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.

Влада Ірану заявила, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі ніяких переговорів з Іраном не ведеться та не заплановано.

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