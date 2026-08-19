Базы США в Персидском заливе могут перенести дальше от Ирана, - WP

США рассматривают возможность изменения формата военного присутствия в Персидском заливе после повреждения ряда объектов в ходе войны с Ираном.

Об этом говорится в материале The Washington Post, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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В Пентагоне и Центральном командовании США изучают несколько вариантов дальнейшего размещения американских сил в регионе. В частности, обсуждается возможность не восстанавливать некоторые поврежденные базы в том же виде, в каком они существовали до начала боевых действий в конце февраля.

Вопрос пока не оформлен в виде официального распоряжения министра обороны США Пита Хэгсета. Его изучают политическое управление Пентагона и Центральное командование США.

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Американские войска могут быть передислоцированы дальше от Ирана

Одним из вариантов является перемещение части войск и баз дальше на запад от Ирана. Речь идет, в частности, о территориях Иордании и Израиля.

Американские самолеты-заправщики во время войны базировались в Израиле. В Иордании у США есть несколько военных баз.

Бывший американский дипломат Майкл Ретни отметил, что война показала уязвимость американских сил в регионе. По его мнению, перемещение войск дальше на запад может снизить риски, однако идеального решения этой проблемы нет.

"По некоторым из этих вопросов придется принять решение", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона газете The Washington Post.

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Обычно около 40 тысяч американских военнослужащих находятся примерно на 20 базах на Ближнем Востоке. После начала войны между США и Израилем в конце февраля многие американские военные объекты подверглись ракетным и беспилотным атакам.

По данным The Washington Post, в результате атак погибли 18 американских военнослужащих, еще сотни получили ранения.

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Передислокация баз может повлиять на страны Персидского залива

Крупнейшие американские военные объекты расположены в странах Персидского залива. Среди них - штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Во время войны с Ираном Вашингтон также значительно усилил военное присутствие в регионе. США разместили в зоне ответственности Центрального командования десятки военных кораблей и авианосцев с тысячами моряков.

Пересмотр расположения американских сил может иметь различные последствия. С одной стороны, США получат возможность учесть риски, проявившиеся во время войны. С другой - Иран может воспринять такой шаг как значительное достижение.

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Тегеран уже давно выступает против масштабного военного присутствия США в регионе и призывает Вашингтон вывести свои войска.

Изменение расположения баз также может повлиять на безопасность стран Персидского залива, на территории которых размещены американские военные объекты.

Несмотря на отсутствие активных боевых действий, Иран оставляет Ормузский пролив закрытым. В Тегеране заявляют, что не откроют его, пока США полностью не выполнят условия Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

В то же время президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности объявить Ормузский пролив территорией США.