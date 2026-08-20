США створили таємний коридор в Ормузькій протоці, через який перевозяться мільйони барелів нафти, - Axios

Збройні сили США створили секретний судноплавний коридор в Ормузькій протоці, через який щодня вивозиться близько 10 мільйонів барелів нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

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Подробиці

Коридор функціонує вже кілька тижнів південним маршрутом уздовж узбережжя Оману. Завдяки цьому щоночі крізь протоку проходять від 15 до 20 танкерів під захистом американської авіації.

Обсяг транспортування сягає близько 10 мільйонів барелів нафти на добу - це приблизно половина від довоєнного рівня. За даними видання, США не лише супроводжують завантажені танкери з Перської затоки, а й заводять порожні судна з Аравійського моря до портів ОАЕ, Бахрейну та Кувейту для завантаження.

Операцією керує спеціальна оперативна група з штаб-квартири в Північній Кароліні у координації з партнерами у Перській затоці.

За даними джерел, США контролюють південну смугу Ормузької протоки вже майже два місяці. Попри намагання Корпусу вартових ісламської революції чинити перешкоди, іранські сили втратили повний контроль над цією стратегічною артерією.

Створення коридору вже допомогло стабілізувати світові ціни на нафту, які раніше погрожували злетіти через конфлікт у регіоні. До початку війни через Ормузьку протоку проходило до 20% світового транзиту нафтопродуктів.

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