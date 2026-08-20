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Новости Возвращение украинцев из-за границі
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Правила ЕС о защите военнообязанных украинцев распространяются и на женщин, - Еврокомиссия

Украинский флаг перед штаб-квартирой Еврокомиссии

Новые правила продления временной защиты для украинцев, предусматривающие отказ во временной защите военнообязанным гражданам Украины, не содержат различия между мужчинами и женщинами.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Решение Совета о продлении действия директивы о временной защите вступило в силу в начале этого месяца, 5 августа 2026 года. Это означает, что теперь практическая оценка отдельных случаев относится к компетенции соответствующего национального государства-члена. Следовательно, именно национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами. Решение Совета не делает различия между мужчинами и женщинами при применении", - заявил Ламмерт.

Он отметил, что государства-члены ЕС получили документы с рекомендациями, которые должны облегчить применение новых правил.

"Что касается конкретной даты публикации или того, как этот документ будет обнародован, я вернусь к вам позже. Но могу подчеркнуть, что он уже передан государствам-членам. В любом случае, он предназначен для государств-членов. Так всегда бывает с законодательством ЕС. Именно государства-члены должны применять его на практике", - сказал спикер Еврокомиссии.

Он добавил, что к уже разосланным рекомендациям будут добавлены обновленные оперативные инструкции, которые также будут опубликованы в ближайшие недели.

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Топ комментарии
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Цікаво, коли сирійці тікали від війни в Європу, то грді європейскі чиновники питали у чоловіків сирійців чи вони служили в армії Асада та чи є у них довідка з Дамаського військомату?
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20.08.2026 16:11 Ответить
+5
жінки то особлива каста в Україні! до війні більшість з них не знали що таке європа! а тут війна і чудова можливість на халяву глянути світ!
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20.08.2026 16:15 Ответить
+4
майже! знаю таку одну з бахмута! чекала на русню з 2014го! коли місто ********** то втікло до рашки! щось не дуже сподобалось по українському паспорту втікло з рашки до німеччини!не каву п"!є в парижі а смокче ковбаски у нюрнберзі!
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20.08.2026 16:29 Ответить

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