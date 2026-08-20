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Новини Повернення українців із-за кордону
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Правила ЄС щодо захисту для військовозобов’язаних українців поширюються і на жінок, – Єврокомісія

Український прапор перед штаб-квартирою Єврокомісії

Нові правила продовження тимчасового захисту для українців, які передбачають відмову у тимчасовому захисті для військовозобов’язаних громадян України, не передбачають розрізнення між чоловіками та жінками.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рішення Ради про продовження дії директиви про тимчасовий захист набуло чинності на початку цього місяця, 5 серпня 2026 року. Це означає, що тепер практична оцінка окремих випадків належить до компетенції відповідної національної держави-члена. Отже, саме національні органи держав-членів повинні застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами. Рішення Ради не робить різниці між чоловіками та жінками під час застосування", - заявив Ламмерт.

Він зазначив, що держави-члени ЄС отримали документи з рекомендаціями, які мають полегшити застосування нових правил.

"Щодо конкретної дати опублікування або того, як цей документ буде оприлюднено, я повернуся до вас пізніше. Але можу підкреслити, що він уже наданий державам-членам. У будь-якому разі, він призначений для держав-членів. Так завжди буває з законодавством ЄС. Саме держави-члени мають застосовувати його на практиці", - пояснив речник Єврокомісії .

Він додав, що до вже розісланих рекомендацій будуть додані оновлені оперативні настанови, які також будуть опубліковані найближчими тижнями.

Також читайте: Єврокомісія про можливість виборів під час війни: Україна сама має вирішувати, коли їх проводити

Автор: 

Єврокомісія (1473) Європа (1935) українці (1690) війна в Україні (9047)
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Топ коментарі
+10
Цікаво, коли сирійці тікали від війни в Європу, то грді європейскі чиновники питали у чоловіків сирійців чи вони служили в армії Асада та чи є у них довідка з Дамаського військомату?
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20.08.2026 16:11 Відповісти
+5
жінки то особлива каста в Україні! до війні більшість з них не знали що таке європа! а тут війна і чудова можливість на халяву глянути світ!
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20.08.2026 16:15 Відповісти
+4
майже! знаю таку одну з бахмута! чекала на русню з 2014го! коли місто ********** то втікло до рашки! щось не дуже сподобалось по українському паспорту втікло з рашки до німеччини!не каву п"!є в парижі а смокче ковбаски у нюрнберзі!
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20.08.2026 16:29 Відповісти

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