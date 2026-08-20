Правила ЄС щодо захисту для військовозобов’язаних українців поширюються і на жінок, – Єврокомісія

Нові правила продовження тимчасового захисту для українців, які передбачають відмову у тимчасовому захисті для військовозобов’язаних громадян України, не передбачають розрізнення між чоловіками та жінками.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рішення Ради про продовження дії директиви про тимчасовий захист набуло чинності на початку цього місяця, 5 серпня 2026 року. Це означає, що тепер практична оцінка окремих випадків належить до компетенції відповідної національної держави-члена. Отже, саме національні органи держав-членів повинні застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами. Рішення Ради не робить різниці між чоловіками та жінками під час застосування", - заявив Ламмерт.

Він зазначив, що держави-члени ЄС отримали документи з рекомендаціями, які мають полегшити застосування нових правил.

"Щодо конкретної дати опублікування або того, як цей документ буде оприлюднено, я повернуся до вас пізніше. Але можу підкреслити, що він уже наданий державам-членам. У будь-якому разі, він призначений для держав-членів. Так завжди буває з законодавством ЄС. Саме держави-члени мають застосовувати його на практиці", - пояснив речник Єврокомісії .

Він додав, що до вже розісланих рекомендацій будуть додані оновлені оперативні настанови, які також будуть опубліковані найближчими тижнями.

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