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Новини Вибори під час війни
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Єврокомісія про можливість виборів під час війни: Україна сама має вирішувати, коли їх проводити

Єврокомісія про вибори в Україні

У Європейській комісії прокоментували можливість виборів в Україні під час війни, наголосивши, що ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Рішення має ухвалювати Україна

"Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази", - зазначила Хіппер.

Також вона наголосила, що "ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог".

"Існують конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна – якщо вона вирішить це зробити", – додала речниця.

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Що передувало?

  • 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.
  • В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".

Також читайте: Проведення парламентських виборів в Україні під час війни здається нереальним, - Железняк

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вибори (6171) Єврокомісія (1473)
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Топ коментарі
+3
ну тогда будем жить с зеленым ******* до конца. конца Украины
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20.08.2026 15:06 Відповісти
+2
Єврокомісія за вибори, мабуть Осел їх теж допік.
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20.08.2026 14:34 Відповісти
+2
Єврокомісії чхати на вибори ... для неї ГОЛОВНЕ - війна має тривати мінімум до кінця 2027 року, бо 90 млрд євро євроЛідори виділили Україні саме на ведення бойових дій в 2026 та 2027 роках !
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20.08.2026 14:43 Відповісти

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