Єврокомісія про можливість виборів під час війни: Україна сама має вирішувати, коли їх проводити
У Європейській комісії прокоментували можливість виборів в Україні під час війни, наголосивши, що ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Рішення має ухвалювати Україна
"Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази", - зазначила Хіппер.
Також вона наголосила, що "ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог".
"Існують конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна – якщо вона вирішить це зробити", – додала речниця.
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Топ коментарі
+3 алекс алекс #477760
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