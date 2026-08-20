Єврокомісія про можливість виборів під час війни: Україна сама має вирішувати, коли їх проводити

У Європейській комісії прокоментували можливість виборів в Україні під час війни, наголосивши, що ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Рішення має ухвалювати Україна

"Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази", - зазначила Хіппер.

Також вона наголосила, що "ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог".

"Існують конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна – якщо вона вирішить це зробити", – додала речниця.

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Що передувало?

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.

В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".

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