Еврокомиссия о возможности проведения выборов во время войны: Украина сама должна решать, когда их проводить
В Европейской комиссии прокомментировали возможность проведения выборов в Украине во время войны, подчеркнув, что ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Решение должна принимать Украина
"Что касается выборов, именно Украина должна решать, когда их проводить, при полном соблюдении своей правовой базы", - отметила Хиппер.
Также она подчеркнула, что "ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса, в частности в обеспечении соблюдения соответствующих демократических стандартов и требований".
"Существуют конституционные рамки, и решение должна принимать Украина - если она решит это сделать", - добавила пресс-секретарь.
Что этому предшествовало?
- 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
- В Офисе Президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль