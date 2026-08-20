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Новости Выборы во время войны
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Еврокомиссия о возможности проведения выборов во время войны: Украина сама должна решать, когда их проводить

Еврокомиссия о выборах в Украине

В Европейской комиссии прокомментировали возможность проведения выборов в Украине во время войны, подчеркнув, что ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Решение должна принимать Украина

"Что касается выборов, именно Украина должна решать, когда их проводить, при полном соблюдении своей правовой базы", - отметила Хиппер.

Также она подчеркнула, что "ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса, в частности в обеспечении соблюдения соответствующих демократических стандартов и требований".

"Существуют конституционные рамки, и решение должна принимать Украина - если она решит это сделать", - добавила пресс-секретарь.

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Что этому предшествовало?

  • 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
  • В Офисе Президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
ну тогда будем жить с зеленым ******* до конца. конца Украины
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20.08.2026 15:06 Ответить
+2
Єврокомісія за вибори, мабуть Осел їх теж допік.
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20.08.2026 14:34 Ответить
+2
Єврокомісії чхати на вибори ... для неї ГОЛОВНЕ - війна має тривати мінімум до кінця 2027 року, бо 90 млрд євро євроЛідори виділили Україні саме на ведення бойових дій в 2026 та 2027 роках !
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20.08.2026 14:43 Ответить

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