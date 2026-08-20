Украинцам посоветовали ставить штамп о пересечении границы в связи с новыми правилами временной защиты в ЕС
Посольство Украины в Германии рекомендовало гражданам, независимо от пола, иметь подтверждение законного пересечения границы в связи с новыми правилами Евросоюза о временной защите.
Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Рекомендация посольства
"В связи с введением ЕС новых правил получения временной защиты для граждан Украины, с целью минимизации возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах ЕС, гражданам Украины, независимо от пола и возраста, при выезде из Украины рекомендуется получать штамп/отметку о пересечении границы при выезде из Украины в паспорте от сотрудников пограничной службы Украины", - говорится в сообщении дипломатического представительства.
Как подтвердить пересечение границы
Для украинцев, которые уже находятся за рубежом и нуждаются в официальной информации о дате и факте пересечения границы, предусмотрена возможность запроса документов через Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины.
В посольстве добавили, что в ближайшее время дополнительные разъяснения по этому поводу будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства иностранных дел Украины и дипломатических представительств.
Что этому предшествовало?
- 4 августа 2026 года ЕС продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года.
- Решение предусматривает, что временная защита должна предоставляться тем гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.
- Для этого может потребоваться документ, подтверждающий военный статус человека или его право на выезд из Украины. Среди таких документов в правилах ЕС упомянуто приложение "Резерв+".
- Норма касается как мужчин, так и женщин, и не распространяется на людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль