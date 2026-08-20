Украинцам посоветовали ставить штамп о пересечении границы в связи с новыми правилами временной защиты в ЕС

Посольство Украины в Германии рекомендовало гражданам, независимо от пола, иметь подтверждение законного пересечения границы в связи с новыми правилами Евросоюза о временной защите.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Рекомендация посольства

"В связи с введением ЕС новых правил получения временной защиты для граждан Украины, с целью минимизации возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах ЕС, гражданам Украины, независимо от пола и возраста, при выезде из Украины рекомендуется получать штамп/отметку о пересечении границы при выезде из Украины в паспорте от сотрудников пограничной службы Украины", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

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Как подтвердить пересечение границы

Для украинцев, которые уже находятся за рубежом и нуждаются в официальной информации о дате и факте пересечения границы, предусмотрена возможность запроса документов через Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины.

В посольстве добавили, что в ближайшее время дополнительные разъяснения по этому поводу будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства иностранных дел Украины и дипломатических представительств.

Что этому предшествовало?

4 августа 2026 года ЕС продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года.

Решение предусматривает, что временная защита должна предоставляться тем гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Для этого может потребоваться документ, подтверждающий военный статус человека или его право на выезд из Украины. Среди таких документов в правилах ЕС упомянуто приложение "Резерв+".

Норма касается как мужчин, так и женщин, и не распространяется на людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус.

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