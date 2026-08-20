УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15024 відвідувача онлайн
Новини Українські біженці Українці за кордоном
890 1

Українцям порадили ставити штамп про перетин кордону через нові правила тимчасового захисту в ЄС

паспорт

Посольство України в Німеччині порадило громадянам, незалежно від статі, мати підтвердження легального перетину кордону через нові правила Євросоюзу щодо тимчасового захисту.

Про це йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рекомендація посольства

"У контексті запровадження ЄС нових правил отримання тимчасового захисту для громадян України, з метою мінімізації можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах ЄС, громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону про виїзд з України в паспортному документі від офіцерів прикордонної служби України", — йдеться в повідомленні дипустанови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд змінив правила перевірки військово-облікових документів українців за кордоном

Як підтвердити перетин кордону

Для українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати й факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України.

У посольстві додали, що найближчим часом додаткові роз'яснення з цього приводу опублікують на офіційних ресурсах Міністерства закордонних справ України та дипломатичних представництв.

Що передувало?

  • 4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.
  • Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.
  • Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".
  • Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але з певними змінами

Автор: 

кордон (4086) посольство (980) посольство України (308) Євросоюз (10767)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 