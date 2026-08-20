Українцям порадили ставити штамп про перетин кордону через нові правила тимчасового захисту в ЄС

Посольство України в Німеччині порадило громадянам, незалежно від статі, мати підтвердження легального перетину кордону через нові правила Євросоюзу щодо тимчасового захисту.

Про це йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Рекомендація посольства

"У контексті запровадження ЄС нових правил отримання тимчасового захисту для громадян України, з метою мінімізації можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах ЄС, громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону про виїзд з України в паспортному документі від офіцерів прикордонної служби України", — йдеться в повідомленні дипустанови.

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Як підтвердити перетин кордону

Для українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації щодо дати й факту перетину кордону, передбачена можливість запиту документів через Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України.

У посольстві додали, що найближчим часом додаткові роз'яснення з цього приводу опублікують на офіційних ресурсах Міністерства закордонних справ України та дипломатичних представництв.

Що передувало?

4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.

Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".

Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.

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