Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але з певними змінами
Швейцарія продовжила тимчасовий захист українців до 4 березня 2028 року, але з певними обмеженнями.
Про це повідомила пресслужба Федеральної ради країни, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Оскільки коротко– та середньострокових перспектив для тривалого припинення вогню в Україні немає, статус захисту S буде продовжено до березня 2028 року. На думку Федеральної ради, статус захисту S наразі є найкращим рішенням для подальшого ефективного захисту біженців з України та полегшення навантаження на систему надання притулку", - пояснили там.
Якщо довгострокова ситуація в Україні покращиться, Федеральна рада відповідно перегляне свою позицію щодо статусу захисту S.
"Швейцарія досі тісно координувала свої дії з ЄС щодо статусу захисту S і продовжить це робити. 30 липня держави-члени ЄС вирішили продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року. Водночас вони ухвалили рішення обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС: із 31 липня тимчасовий захист надається лише тим, хто дотримується військових обов’язків, що діють в Україні. Вимога щодо виконання військових обов’язків стосується, зокрема, громадян України призовного віку, осіб, які перебувають у резерві, а також тих, хто добровільно вступив до лав Збройних сил", - зазначили у Федеральній раді.
Там пояснили, що Швейцарія юридично не зобов’язана виконувати це рішення Ради ЄС.
"Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС. Відтак статус захисту S тепер надаватиметься лише особам, які виконують військові обов’язки, що можуть поширюватися на них в Україні. Нове правило застосовуватиметься до всіх нових заяв, поданих починаючи з 20 серпня. Воно не вплине на осіб, яким статус захисту S вже було надано", - додали у раді.
Що передувало?
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що молоді українці призовного віку, які перебувають у Польщі, мають захищати свою державу від російської агресії.
- Згодом ЄС остаточно вирішив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року.
- Водночас це не стосується тих, хто має виконувати військовий обов'язок
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