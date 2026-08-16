Швейцарія виділить 600 тисяч франків на відновлення Києво-Печерської лаври

Києво-Печерська лавра отримає 600 тисяч швейцарських франків на захист і відновлення після російського удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та делегата уряду Швейцарії в Україні Жака Жербе.

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Швейцарія допоможе відновити пошкоджену Лавру

Швейцарія передасть кошти через ЮНЕСКО. Сума допомоги становить 600 тисяч франків, що дорівнює близько 730 тисячам доларів.

Про виділення коштів Жак Жербе оголосив у Києві під час урочистостей з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври.

За його словами, він провів змістовні переговори з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані.

Кошти мають бути спрямовані на захист і відновлення святині, яка постраждала внаслідок російської атаки.

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Сибіга подякував Швейцарії за підтримку

Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії та наголосив на його важливості для України.

За словами міністра, Росія завдала удару по Лаврі лише за два місяці до її 975-річчя.

"Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери підтримують нас у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", — зазначив Сибіга.

Міністр подякував Швейцарії за солідарність, а також Жаку Жербе за участь у відзначенні річниці Києво-Печерської лаври в Києві.

"Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", — додав Сибіга.

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