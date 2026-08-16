Швейцария выделит 600 тысяч франков на восстановление Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра получит 600 тысяч швейцарских франков на защиту и восстановление после российского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и представителя правительства Швейцарии в Украине Жака Жербе.
Швейцария поможет восстановить поврежденную Лавру
Швейцария передаст средства через ЮНЕСКО. Сумма помощи составляет 600 тысяч франков, что равно примерно 730 тысячам долларов.
О выделении средств Жак Жербе объявил в Киеве во время торжеств по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры.
По его словам, он провел содержательные переговоры с министром культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.
Средства должны быть направлены на защиту и восстановление святыни, пострадавшей в результате российского нападения.
Сибига поблагодарил Швейцарию за поддержку
Андрей Сибига приветствовал решение Швейцарии и подчеркнул его важность для Украины.
По словам министра, Россия нанесла удар по Лавре всего за два месяца до ее 975-летия.
"Пока Россия стремится уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры поддерживают нас в его защите и сохранении для будущих поколений", — отметил Сибига.
Министр поблагодарил Швейцарию за солидарность, а также Жака Жербе за участие в праздновании годовщины Киево-Печерской лавры в Киеве.
"Вместе мы защищаем наследие Украины и бесценную часть культурного наследия Европы и мира", — добавил Сибига.
- В ночь на 15 июня российский дрон прицельно поразил Успенский собор Киево-Печерской лавры. Это главный храм комплекса и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- После удара в соборе вспыхнул пожар. Пострадали иконостас, росписи и фрески. Через неделю спасатели завершили срочный ремонт крыши собора.
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