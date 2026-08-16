Швейцария выделит 600 тысяч франков на восстановление Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра получит 600 тысяч швейцарских франков на защиту и восстановление после российского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и представителя правительства Швейцарии в Украине Жака Жербе.

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Швейцария поможет восстановить поврежденную Лавру

Швейцария передаст средства через ЮНЕСКО. Сумма помощи составляет 600 тысяч франков, что равно примерно 730 тысячам долларов.

О выделении средств Жак Жербе объявил в Киеве во время торжеств по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры.

По его словам, он провел содержательные переговоры с министром культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.

Средства должны быть направлены на защиту и восстановление святыни, пострадавшей в результате российского нападения.

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Сибига поблагодарил Швейцарию за поддержку

Андрей Сибига приветствовал решение Швейцарии и подчеркнул его важность для Украины.

По словам министра, Россия нанесла удар по Лавре всего за два месяца до ее 975-летия.

"Пока Россия стремится уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры поддерживают нас в его защите и сохранении для будущих поколений", — отметил Сибига.

Министр поблагодарил Швейцарию за солидарность, а также Жака Жербе за участие в праздновании годовщины Киево-Печерской лавры в Киеве.

"Вместе мы защищаем наследие Украины и бесценную часть культурного наследия Европы и мира", — добавил Сибига.

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