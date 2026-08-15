Надо быть совершенно ничтожными и глупыми, чтобы нанести удар по Лавре, но Россия это сделала, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранения украинского культурного и духовного наследия от российской агрессии.
Об этом он заявил в обращении по случаю празднования 975-летия Киево-Печерской лавры, передает Цензор.НЕТ.
"Тупая российская война"
"Мы должны беречь каждую такую нашу национальную святыню. И тем более - беречь сейчас, когда к вызовам течения времени добавились еще и вызовы абсолютно безбожной, тупой российской войны против Украины и против всех мест нашей культуры, истории, нашей памяти, против всех мест человечности", - отметил он.
"Надо быть абсолютно ничтожными и абсолютно глупыми, чтобы нанести удар по Лавре, но Россия это сделала", - добавил президент.
Нужно остановить войну
Так, Зеленский поблагодарил присутствующих представителей ЮНЕСКО, партнеров по всему миру, представителей стран, сотрудничающих с Украиной: "Спасибо всем, что вы с нами и уважаете нашу государственность и наш дух".
В то же время он подчеркнул, что нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить войну, "чтобы защитить эту красоту и чтобы в истории наших украинских святынь было продолжение".
Кроме того, президент отметил, что больше украинских святынь заслуживают того, чтобы стать частью всемирного наследия ЮНЕСКО и получить соответствующее внимание, защиту и возможности для восстановления.
"Нам нужно больше политической и санкционной работы для защиты святынь нашего народа на всей территории Украины, в частности в Крыму и на других частях нашей оккупированной земли", - убежден Зеленский.
Что этому предшествовало?
- В результате обстрела Киева 15 июня была повреждена
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
- Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого была повреждена территория Киево-Печерской Лавры - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.
- От руководства Секретариата ЮНЕСКО потребовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.
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