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Новини Відео Удар по Києво-Печерській лаврі
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Треба бути абсолютно нікчемними й глупими, щоб ударити по Лаврі, але Росія це зробила, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності збереження української культурної та духовної спадщини від російської агресії.

Про це він заявив у зверненні з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.

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"Тупа російська війна"

"Ми повинні берегти кожну таку нашу національну святиню. І тим більше – берегти зараз, коли до викликів плину часу додалися ще й виклики абсолютно безбожної, тупої російської війни проти України й проти всіх місць нашої культури, історії, нашої пам’яті, проти всіх місць людяності", - зазначив він.

Треба бути абсолютно нікчемними й абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі, але Росія це зробила", - додав президент.

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Потрібно зупинити війну

Так, Зеленський подякував присутнім представникам ЮНЕСКО, партнерам у світі, представникам країн, які працюють з Україною: "Дякую всім, що ви з нами й шануєте нашу державність і наш дух".

Водночас він наголосив, що потрібно зробити значно більше, щоб зупинити війну, "щоб цю красу захистити й щоб в історії наших українських святинь було продовження".

Також президент зауважив, що більше українських святинь заслуговують стати частиною світової спадщини ЮНЕСКО й отримати відповідні увагу, захист і можливості для відновлення.

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"Нам треба більше політичної та санкційної роботи для захисту святинь нашого народу на всій території України, зокрема в Криму й на інших частинах нашої окупованої землі", - переконаний Зеленський.

Що передувало?

  • Унаслідок обстрілу Києва 15 червня зазнала пошкоджень

    Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

  • Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.
  • Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  • Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

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Зеленський Володимир (26680) Лавра (350) росія (47382)
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Топ коментарі
+8
Ну в когось вистачило розуму під час війни замість ракет асфальт класти.
Хоча як для внутрішнього ворога всі дії зрозумілі.
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15.08.2026 20:31 Відповісти
+5
Тупа потвора.***,очі відвести від листочка не може.
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15.08.2026 20:30 Відповісти
+5
Треба бути *********,щоб вибрати навіть пасти худобу... .
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15.08.2026 20:43 Відповісти

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