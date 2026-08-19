Швейцария продлила временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но с некоторыми изменениями

Швейцария продлила временную защиту украинцев до 4 марта 2028 года, но с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета страны, передает Цензор.НЕТ.

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"Поскольку кратко- и среднесрочных перспектив для длительного прекращения огня в Украине нет, статус защиты S будет продлен до марта 2028 года. По мнению Федерального совета, статус защиты S на данный момент является лучшим решением для дальнейшей эффективной защиты беженцев из Украины и облегчения нагрузки на систему предоставления убежища", - пояснили там.

Если долгосрочная ситуация в Украине улучшится, Федеральный совет соответствующим образом пересмотрит свою позицию относительно статуса защиты S.

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"Швейцария до сих пор тесно координировала свои действия с ЕС в отношении статуса защиты S и продолжит это делать. 30 июля государства-члены ЕС приняли решение продлить временную защиту до 4 марта 2028 года. В то же время они приняли решение ограничить доступ к временной защите в ЕС: с 31 июля временная защита предоставляется только тем, кто выполняет военные обязанности, действующие в Украине. Требование о выполнении военных обязанностей касается, в частности, граждан Украины призывного возраста, лиц, находящихся в резерве, а также тех, кто добровольно вступил в ряды Вооруженных сил", - отметили в Федеральном совете.

Там рассказали, что Швейцария юридически не обязана выполнять это решение Совета ЕС.

"Однако Федеральный совет считает, что в интересах Швейцарии согласовать свою практику с практикой ЕС. Поэтому статус защиты S теперь будет предоставляться только лицам, выполняющим военные обязанности, которые могут распространяться на них в Украине. Новое правило будет применяться ко всем новым заявлениям, поданным начиная с 20 августа. Оно не затронет лиц, которым статус защиты S уже был предоставлен", - добавили в совете.

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Что этому предшествовало?

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны защищать свою страну от российской агрессии.

Впоследствии ЕС окончательно решил продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года.

В то же время это не касается тех, кто должен нести военную службу

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