Суд оставил Стефанишиной залог в размере 6 млн грн по делу о незаконном обогащении

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила ходатайство защиты бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной и оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 20 августа сообщила Апелляционная палата ВАКС.

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Защита пыталась обжаловать залог

Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 6 августа, которым Стефанишиной был назначен залог в размере 6 млн грн.

По итогам рассмотрения суд оставил жалобы без удовлетворения, а предыдущее решение — без изменений.

Таким образом, Стефанишина и в дальнейшем будет находиться под действием избранной меры пресечения. Залог уже внесен.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей. Она должна являться по вызову детективов, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с определенным кругом лиц.

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В чем подозревают Стефанишину

По данным следствия, Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Речь идет о ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу сразу после оглашения. Обжаловать его в кассационном порядке нельзя.

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