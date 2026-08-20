Суд залишив Стефанішиній заставу у 6 млн грн у справі про незаконне збагачення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила захисту колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, експосла України у США Ольги Стефанішиної та залишила їй запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 20 серпня поінформувала Апеляційна палата ВАКС.

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Захист намагався оскаржити заставу

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 серпня, якою Стефанішиній призначили заставу в розмірі 6 млн грн.

За результатами розгляду суд залишив скарги без задоволення, а попереднє рішення – без змін.

Таким чином, Стефанішина й надалі перебуватиме під дією обраного запобіжного заходу. Заставу вже внесено.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків. Вона має прибувати за викликом детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

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У чому підозрюють Стефанішину

За даними слідства, Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Йдеться про ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили одразу після проголошення. Оскаржити його в касаційному порядку не можна.

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