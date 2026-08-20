Литва изучает украинский опыт защиты энергосистемы от ракет и дронов

Литва планирует использовать украинский опыт защиты энергетической инфраструктуры от ракетных и дронных атак для повышения устойчивости собственной энергосистемы. Литовская делегация уже во второй раз за последние несколько недель посетила энергообъекты Украины, чтобы непосредственно изучить реализованные здесь решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в НЭК "Укрэнерго" по итогам визита министра энергетики Литвы Лукаса Савицкаса и представителей литовского системного оператора Litgrid на одну из украинских высоковольтных подстанций.

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Литовцы изучают систему защиты украинских подстанций

Одной из главных тем визита стала защита ключевого оборудования системы передачи электроэнергии, которое в ходе полномасштабной войны систематически становится мишенью российских ударов.

Литовским специалистам также продемонстрировали украинский опыт диспетчерского управления энергосистемой в условиях постоянных атак и восстановления поврежденной инфраструктуры.

"Изучение украинского опыта управления энергосистемой и укрепления ее устойчивости в условиях постоянных ракетно-дроновых ударов — это очевидный приоритет в работе наших партнеров", — отметил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас заявил, что часть украинских наработок планируется использовать для защиты литовской энергетической инфраструктуры.

"Изучение украинского опыта и внедрение этих уроков существенно укрепят устойчивость энергетической инфраструктуры Литвы", — подчеркнул он.

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"Укрэнерго" готовится к следующей зиме

В ходе встречи стороны обсудили и первоочередные потребности украинской энергосистемы в преддверии следующего зимнего сезона. В "Укрэнерго" отмечают, что, несмотря на полученную международную помощь, потребность в дополнительном оборудовании и поддержке остается.

С самого начала полномасштабного вторжения Литва передавала Украине высоковольтное оборудование для аварийных ремонтов. В частности, "Укрэнерго" получило два мощных автотрансформатора, выключатели, разъединители и другое оборудование.

Кроме того, Литва внесла около 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и стала донором Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины.

Таким образом, украинские технологические и организационные решения, которые пришлось разрабатывать в условиях систематических российских атак, теперь изучают для усиления защиты энергетики одной из стран НАТО.

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