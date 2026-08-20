Литва вивчає український досвід захисту енергосистеми від ракет і дронів

Литва планує використати український досвід захисту енергетичної інфраструктури від ракетних і дронових атак для посилення стійкості власної енергосистеми. Литовська делегація вже вдруге за останні кілька тижнів приїхала на енергооб’єкти України, щоб безпосередньо вивчити реалізовані тут рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в НЕК "Укренерго" за підсумками візиту міністра енергетики Литви Лукаса Савіцкаса та представників литовського системного оператора Litgrid на одну з українських високовольтних підстанцій.

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Литовці вивчають захист українських підстанцій

Однією з головних тем візиту став захист ключового обладнання системи передачі електроенергії, яке протягом повномасштабної війни систематично стає ціллю російських ударів.

Литовським фахівцям також продемонстрували український досвід диспетчерського управління енергосистемою в умовах постійних атак та відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Вивчення українського досвіду управління енергосистемою та зміцнення її стійкості в умовах постійних ракетно-дронових ударів – є очевидним пріоритетом у роботі наших партнерів", – зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас заявив, що частину українських напрацювань планують використати для захисту литовської енергетичної інфраструктури.

"Вивчення українського досвіду та впровадження цих уроків – суттєво посилить стійкість енергетичної інфраструктури Литви", – наголосив він.

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"Укренерго" готується до наступної зими

Під час зустрічі сторони обговорили й першочергові потреби української енергосистеми напередодні наступного зимового сезону. В "Укренерго" наголошують, що попри отриману міжнародну допомогу потреба у додатковому обладнанні та підтримці залишається.

Литва від початку повномасштабного вторгнення передавала Україні високовольтне обладнання для аварійних ремонтів. Зокрема, "Укренерго" отримало два потужні автотрансформатори, вимикачі, роз’єднувачі та інше устаткування.

Крім того, Литва внесла близько 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та стала донором Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Таким чином, українські технологічні та організаційні рішення, які довелося створювати в умовах систематичних російських атак, тепер вивчають для посилення захисту енергетики однієї з країн НАТО.

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