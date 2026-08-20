Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером 20 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:46 — Киев. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях.
В 20:02 — Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Украинки/Ржищева с северо-востока.
Обновленная информация
В 20:16 - Харьковщина: реактивный БпЛА в направлении на/мимо Печенеги с севера.
В 20:18 - реактивный БпЛА в направлении Киева с севера.
В 20:22 - Харьковщина: реактивный БпЛА мимо Дергачей юго-западным курсом.
В 20:38 - Черниговщина: реактивный БпЛА в направлении Макошино/Борзны.
В 20:42 - КАБы на Сумщину
В 20:43 - Сумщина: реактивный БпЛА на/мимо Воронеж юго-западным курсом.
Обновленная информация
В 20:58 – КАБы на Донетчину/восток Днепропетровщины.
В 21:00 - Черниговщина: реактивный БпЛА мимо Макошина западным курсом.
В 21:02 – Днепропетровщина: БпЛА к северо-востоку от Петриковки, курс – юго-юго-западный.
В 21:03 – КАБы на северо-восток Харьковщины.
Обновленная информация
В 21:14 - БпЛА в направлении г. Запорожья с юго-запада.
В 21:15 – КАБы на Харьковщину с севера.
В 21:16 - БПЛА на севере Черниговщины в направлении на/мимо Городни юго-западным курсом.
В 21:19 - Днепропетровск: БпЛА в направлении Каменского с севера.
В 21:31 - реактивные БПЛА на Черниговщине, мимо Славутича, курсом на Киевщину.
В 21:32 - КАБы на Донетчину.
В 21:39 - группа БпЛА на западе Днепропетровщины - курс северо-западный. БпЛА на севере Сумщины – курс на Черниговщину. Реактивный БпЛА на севере Киевщины – южным курсом.
В 21:39 – КАБы на Днепропетровщину.
В 22:07 - Запорожье - БпЛА в направлении города.
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