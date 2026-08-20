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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака шахедів

Ввечері 20 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:46 - Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях.

О 20:02 - Київщина: реактивний БпЛА у напрямку Українки/Ржищева з північного сходу.

Оновлена інформація

О 20:16 - Харківщина: реактивний БпЛА у напрямку на/повз Печеніги з півночі.

О 20:18 - Реактивний БпЛА у напрямку Києва з півночі.

О 20:22 - Харківщина: реактивний БпЛА повз Дергачі південно-західним курсом.

О 20:38 - Чернігівщина: реактивний БпЛА у напрямку Макошиного/Борзни.

О 20:42 - КАБи на Сумщину

О 20:43 - Сумщина: реактивний БпЛА на/повз Вороніж південно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 20:58 - КАБи на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 21:00 - Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Макошине західним курсом.

О 21:02 - Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході від Петриківки, курс - південний/південно-західний.

О 21:03 - КАБи на північний схід Харківщини.

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Автор: 

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