У Молдові виявили уламки дрона типу "Герань": правоохоронці встановлюють траєкторію безпілотника

У Молдові експерти встановили, що уламки безпілотника, знайдені поблизу Джурджулешт, належать дрону типу "Герань". На місці падіння також виявили два кратери, що утворилися після вибуху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Молдови, яку цитує NewsMaker.

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На місці падіння знайшли уламки дрона

Експерти техніко-вибухотехнічного відділу при Головному управлінні поліції Молдови завершили попереднє розслідування на місці падіння безпілотника.

Під час огляду території виявили два кратери, які утворилися внаслідок вибуху. Усередині них знайшли металеві уламки, що утворилися після вибуху бойової частини.

Приблизно за 6 метрів від однієї з вирв також виявили фрагменти двигуна та численні компоненти дрона.

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Молдова встановлює всі обставини падіння

Розслідування триває. Молдовські правоохоронці мають повністю задокументувати обставини події, зокрема встановити траєкторію польоту безпілотника та інші суттєві деталі.

"Триває розслідування з метою повного документування обставин події, включаючи встановлення траєкторії польоту апарату та всіх суттєвих елементів справи", – йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 серпня безпілотники порушили повітряний простір Румунії та Молдови. У Румунії для спостереження за повітряними цілями піднімали два іспанські винищувачі F-18 та військовий вертоліт.

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