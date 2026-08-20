Молдова засудила масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні

Молдова рішуче засудила масштабний ракетно-дроновий удар Росії по Україні, здійснений у ніч проти 20 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Молдови.

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"Ми рішуче засуджуємо масований комбінований удар, здійснений вночі проти України, спрямований проти цивільної, енергетичної, залізничної та логістичної інфраструктури", - йдеться у заяві.

У відомстві зазначили, що внаслідок російської атаки загинуло багато людей, десятки отримали поранення.

Молдова заявила про порушення свого повітряного простору

Окремо у відомстві повідомили, що один із безпілотників, який атакував Україну, перетнув повітряний простір Республіки Молдова.

У МЗС Молдови назвали це ще одним порушенням міжнародного права та серйозною загрозою суверенітету й безпеці країни.

"Молдова висловлює повну солідарність з Україною та українським народом", — наголосили у молдовському зовнішньополітичному відомстві.

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Масований комбінований удар

У ніч проти 20 серпня ворог атакував Україну балістичними та крилатими ракетами, ударними БпЛА. Основний напрямок - Київ та область.

У Києві пошкодження зафіксовані у трьох районах міста: Святошинському, Солом'янському й Дарницькому.

Станом на 10:20 відомо про загибель 12 людей. Постраждали 33 мешканці столиці.

Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Станом на 7:00 відомо про 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула.

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