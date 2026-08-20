Продуктові склади та об’єкти "Червоного хреста" атакувала РФ у Борисполі

Російські окупаційні війська вдарили по продуктових складах у Борисполі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким. Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, у Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста". Рятувальники продовжують гасити пожежі.



Також вночі атакована цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ випустила понад 200 ракет та БпЛа по Україні: ППО знешкодила 186 цілей. ІНФОГРАФІКА

Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

Також читайте: РФ атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: на Одещині фіксують відключення світла. ФОТОрепортаж