Продуктові склади та об’єкти "Червоного хреста" атакувала РФ у Борисполі
Російські окупаційні війська вдарили по продуктових складах у Борисполі.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким. Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
За словами глави уряду, у Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста". Рятувальники продовжують гасити пожежі.
Також вночі атакована цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
- У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.
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