Продуктовые склады и объекты "Красного Креста" подверглись атаке РФ в Борисполе

Российские оккупационные войска нанесли удар по продуктовым складам в Борисполе.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Ночная атака на Киев и область длилась почти 9 часов: десятки ракет и реактивных дронов. Есть попадания в жилые дома и детскую больницу. На данный момент известно о как минимум 13 погибших. Искренние соболезнования родным и близким. Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, в Борисполе был нанесен удар по продуктовым складам и объектам "Красного Креста". Спасатели продолжают тушить пожары.



Также ночью подверглась атаке гражданская инфраструктура в Одесской и Черниговской областях.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

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