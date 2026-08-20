РФ выпустила более 200 ракет и БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 186 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 20 августа нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, оккупанты выпустили ракеты, летящие к цели по баллистической траектории: "Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400 из Курской, Ростовской и Брянской областей.

Также враг нанес удар 36 крылатыми/авиационными ракетами Х-101/"Искандер-К"/Х-59 из воздушного пространства Вологодской, Курской, Белгородской областей, 8 крылатыми ракетами "Калибр" из Новороссийска, двумя барражирующими боеприпасами "Бандероль".

Для нанесения удара рашисты применили 168 БПЛА типа Shahed (почти половина из них – реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основным направлением удара была Киевская область.

Как отработала ПВО?

"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К"/Х-59, 8 крылатых ракет "Калибр", два баражирующих боеприпаса "Бандероль", а также 145 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", – говорится в сообщении.

Попадания зафиксированы в 28 точках, а также падение сбитых (обломки) в 2 точках.

Атака захватчиков продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

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