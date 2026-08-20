РФ випустила понад 200 ракет та БпЛа по Україні: ППО знешкодила 186 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 20 серпня здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Так, окупанти випустили по ракети, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської обл.

Також ворог атакував 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської обл., 8 крилатими ракетами Калібр із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль".

Для удару рашисти застосували 168 БпЛА типу Shahed (майже половина із них - реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основним напрямком удару була Київська область.

Як відпрацювала ППО?

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.

Влучання зафіксовано на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака загарбників триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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