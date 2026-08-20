Молдова осудила массированный ракетно-дроновый удар России по Украине
Молдова решительно осудила масштабный ракетно-дроновый удар России по Украине, нанесённый в ночь на 20 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы.
"Мы решительно осуждаем массированный комбинированный удар, нанесенный ночью по Украине и направленный против гражданской, энергетической, железнодорожной и логистической инфраструктуры", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в результате российской атаки погибло много людей, десятки получили ранения.
Молдова заявила о нарушении своего воздушного пространства
Отдельно в ведомстве сообщили, что один из беспилотников, атаковавших Украину, пересек воздушное пространство Республики Молдова.
В МИД Молдовы назвали это еще одним нарушением международного права и серьезной угрозой суверенитету и безопасности страны.
"Молдова выражает полную солидарность с Украиной и украинским народом", - подчеркнули в молдавском внешнеполитическом ведомстве.
Массированный комбинированный удар
В ночь на 20 августа враг атаковал Украину баллистическими и крылатыми ракетами, ударными БПЛА. Основное направление - Киев и область.
В Киеве повреждения зафиксированы в трех районах города: Святошинском, Соломенском и Дарницком.
По состоянию на 10:20 известно о гибели 12 человек. Пострадали 33 жителя столицы.
Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
По состоянию на 7:00 известно о 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб.
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