Молдова осудила массированный ракетно-дроновый удар России по Украине

Молдова решительно осудила масштабный ракетно-дроновый удар России по Украине, нанесённый в ночь на 20 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

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"Мы решительно осуждаем массированный комбинированный удар, нанесенный ночью по Украине и направленный против гражданской, энергетической, железнодорожной и логистической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в результате российской атаки погибло много людей, десятки получили ранения.

Молдова заявила о нарушении своего воздушного пространства

Отдельно в ведомстве сообщили, что один из беспилотников, атаковавших Украину, пересек воздушное пространство Республики Молдова.

В МИД Молдовы назвали это еще одним нарушением международного права и серьезной угрозой суверенитету и безопасности страны.

"Молдова выражает полную солидарность с Украиной и украинским народом", - подчеркнули в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

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Массированный комбинированный удар

В ночь на 20 августа враг атаковал Украину баллистическими и крылатыми ракетами, ударными БПЛА. Основное направление - Киев и область.

В Киеве повреждения зафиксированы в трех районах города: Святошинском, Соломенском и Дарницком.

По состоянию на 10:20 известно о гибели 12 человек. Пострадали 33 жителя столицы.

Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

По состоянию на 7:00 известно о 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб.

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