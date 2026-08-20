В Молдове обнаружили обломки дрона типа "Герань": правоохранители устанавливают траекторию полета беспилотника
В Молдове эксперты установили, что обломки беспилотника, найденные вблизи Джурджулешт, принадлежат дрону типа "Герань". На месте падения также обнаружили два кратера, образовавшиеся после взрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Молдовы, которое цитирует NewsMaker.
На месте падения нашли обломки дрона
Эксперты технико-взрывотехнического отдела при Главном управлении полиции Молдовы завершили предварительное расследование на месте падения беспилотника.
В ходе осмотра территории обнаружили два кратера, образовавшиеся вследствие взрыва. Внутри них нашли металлические обломки, образовавшиеся после взрыва боевой части.
Примерно в 6 метрах от одной из воронок также обнаружили фрагменты двигателя и многочисленные компоненты дрона.
Молдова устанавливает все обстоятельства падения
Расследование продолжается. Молдавские правоохранители должны полностью задокументировать обстоятельства происшествия, в частности установить траекторию полета беспилотника и другие существенные детали.
"Продолжается расследование с целью полного документирования обстоятельств происшествия, включая установление траектории полета аппарата и всех существенных элементов дела", — говорится в заявлении Министерства внутренних дел Молдовы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Румынии для наблюдения за воздушными целями поднялись два испанских истребителя F-18 и военный вертолет.
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