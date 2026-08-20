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Россияне атакуют Запорожский район: двое раненых

Россияне нанесли удар по Запорожскому району: спасатели работают на месте

Сегодня, 20 августа, российские войска атакуют населенные пункты Запорожского района Запорожской области, вследствие чего, по имеющимся данным, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В Кушугуме российский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль во дворе частного дома. Ранения получил 39-летний мужчина.

В Вольном вследствие удара вражеского дрона по окраине села ранен 40-летний мужчина.

Читайте также: В Николаевской области и Запорожье из-за российских атак есть пострадавшие и повреждения

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Запорожская область (4798) Запорожский район (790) Вольное (1) Кушугум (12)
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