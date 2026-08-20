Росіяни атакують Запорізький район: двоє поранених
Сьогодні, 20 серпня, російські війська атакують громади Запорізького району Запорізької області, унаслідок чого відомо про поранених.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
У Кушугумі російський fpv-дрон атакував легковий автомобіль на подвір'ї приватного будинку. Поранень дістав 39-річний чоловік.
У Вільному внаслідок удару ворожого дрона по околиці села поранений 40-річний чоловік.
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