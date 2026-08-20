Президент Молдовы призвала усилить давление на Россию после падения дрона в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду призвала усилить давление на Россию после очередного нарушения воздушного пространства страны российским беспилотником. Она подчеркнула, что такие случаи должны прекратиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Майи Санду в социальной сети Х.

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Санду осудила российские атаки

Глава Молдовы заявила, что ее страна решительно осуждает ночные российские атаки на Украину.

"Наше воздушное пространство вновь было нарушено, а беспилотник упал на территории Молдовы. На Россию должно оказываться гораздо большее давление, чтобы положить этому конец", — заявила Санду.

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В Молдове обнаружили обломки дрона

По предварительным выводам экспертов, обломки принадлежат беспилотному летательному аппарату типа "Герань".

Напомним, в ночь на 20 августа беспилотник упал также на территории Румынии. Его обнаружили в безлюдной местности.