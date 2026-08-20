Президентка Молдови закликала посилити тиск на Росію після падіння дрона в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду закликала посилити тиск на Росію після чергового порушення російським безпілотником повітряного простору країни. Вона наголосила, що такі випадки мають припинитися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Маї Санду в соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Санду засудила російські атаки

Очільниця Молдови заявила, що її країна рішуче засуджує нічні російські атаки на Україну.

"Наш повітряний простір знову було порушено, а безпілотник впав на території Молдови. На Росію має чинитися набагато більший тиск, щоб покласти цьому край", – заявила Санду.

Читайте: На території Румунії впав безпілотник, Молдова заявила про шестихвилинне порушення кордону

У Молдові виявили уламки дрона

За попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотному літальному апарату типу "Герань".

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня безпілотник упав також на території Румунії. Його виявили у безлюдній місцевості.