Премьер провел совещание с руководством Рады и фракциями относительно бюджета на 2026–2027 годы
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел совещание с руководством Верховной Рады и лидерами всех парламентских фракций и групп по вопросам бюджетных вызовов на 2026–2027 годы. Во встрече также приняли участие министр финансов и министр экономики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Обсудили бюджетные вызовы и международное финансирование
Участники совещания отдельно обсудили совместную работу над правительственными законопроектами, от которых зависит привлечение внешнего финансирования в объемах, достаточных для покрытия существующих потребностей.
Речь идет о финансировании обороноспособности государства, сохранении финансовой устойчивости и бесперебойном обеспечении критически важных социальных расходов.
"Договорились совместно работать над выполнением обязательств, необходимых для привлечения международного финансирования, и поиском приемлемых решений", — сообщил Корецкий.
Он также пообещал полную личную вовлеченность и участие всех ответственных министров в этой работе.
Приоритетом назвали финансирование Сил обороны
По словам премьер-министра, одним из главных приоритетов является обеспечение финансирования необходимых потребностей Сил обороны.
Также важной задачей остается своевременное выполнение всех критически важных расходов.
Корецкий назвал диалог с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп конструктивным и плодотворным.
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