Прем’єр провів нараду з керівництвом Ради та фракціями щодо бюджету на 2026–2027 роки

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з керівництвом Верховної Ради та лідерами всіх парламентських фракцій і груп щодо бюджетних викликів на 2026–2027 роки. У зустрічі також взяли участь міністр фінансів і міністр економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністра Сергія Корецького в Телеграмі.

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Обговорили бюджетні виклики та міжнародне фінансування

Учасники наради окремо обговорили спільну роботу над урядовими законопроєктами, від яких залежить залучення зовнішнього фінансування в обсягах, достатніх для покриття наявних потреб.

Йдеться про фінансування обороноздатності держави, збереження фінансової стійкості та безперебійне забезпечення критично важливих соціальних видатків.

"Домовилися спільно працювати над виконанням зобов’язань, необхідних для залучення міжнародного фінансування, та пошуком прийнятних рішень", – повідомив Корецький.

Він також пообіцяв повну особисту залученість і участь усіх відповідальних міністрів у цій роботі.

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Пріоритетом назвали фінансування Сил оборони

За словами прем’єр-міністра, одним із головних пріоритетів є забезпечення фінансування необхідних потреб Сил оборони.

Також важливим завданням залишається своєчасне виконання всіх критично важливих видатків.

Корецький назвав діалог із керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп конструктивним і плідним.

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