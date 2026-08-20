На мосту "Метро" в Киеве будут проводить ремонт: ограничения в движении транспорта будут действовать с вечера 21 августа
В Киеве с вечера 21 августа до второй половины дня 24 августа будет частично ограничено движение транспорта по мосту "Метро".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Мост будут ремонтировать в направлении левого берега
Дорожные службы будут проводить ремонт на участке моста "Метро" в направлении с правого на левый берег Днепра — до станции метро "Гидропарк".
На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено.Ограничения будут действовать с 20:00 21 августа до 17:00 24 августа, — говорится в сообщении.
Работы будут проводиться на крайней правой полосе движения.
Водителей просят заранее планировать маршрут
Коммунальные службы приносят извинения водителям за временные неудобства.
Водителей также призывают учитывать ограничения и заранее планировать маршруты по городу.
Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге государственного значения Р-69 Киев – Вышгород-Десна-Чернигов (на 29-м километре) начинаются ремонтные работы моста через канал.
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