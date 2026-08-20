На мосту "Метро" в Киеве будут проводить ремонт: ограничения в движении транспорта будут действовать с вечера 21 августа

В Киеве с вечера 21 августа до второй половины дня 24 августа будет частично ограничено движение транспорта по мосту "Метро".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мост будут ремонтировать в направлении левого берега

Дорожные службы будут проводить ремонт на участке моста "Метро" в направлении с правого на левый берег Днепра — до станции метро "Гидропарк".

На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено.Ограничения будут действовать с 20:00 21 августа до 17:00 24 августа, — говорится в сообщении.

Работы будут проводиться на крайней правой полосе движения.

Читайте также: Киев атаковали реактивные БПЛА: обломки упали на бизнес-центр, 2 погибших, есть раненые (обновлено)

Водителей просят заранее планировать маршрут

Коммунальные службы приносят извинения водителям за временные неудобства.

Водителей также призывают учитывать ограничения и заранее планировать маршруты по городу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге государственного значения Р-69 Киев – Вышгород-Десна-Чернигов (на 29-м километре) начинаются ремонтные работы моста через канал.

Читайте также: Смертельное ДТП в Соломенском районе Киева: 23-летний подозреваемый взят под стражу. ФОТО