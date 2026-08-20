На мосту Метро у Києві проводитимуть ремонт: обмеження у русі транспорту діятимуть з вечора 21 серпня

У Києві з вечора 21 серпня до другої половини дня 24 серпня частково обмежать рух транспорту мостом Метро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Міст ремонтуватимуть у напрямку лівого берега

Дорожні служби проводитимуть ремонт на ділянці мосту Метро в напрямку з правого на лівий берег Дніпра — до станції метро Гідропарк.

На час проведення робіт рух транспорту частково обмежать. Обмеження діятимуть з 20:00 21 серпня до 17:00 24 серпня, - йдеться у повідомленні.

Роботи проводитимуть на крайній правій смузі руху.

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Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут

Комунальні служби перепрошують водіїв за тимчасові незручності.

Водіїв також закликають враховувати обмеження та заздалегідь планувати маршрути містом.

Раніше повідомлялося, що на Київщині на автодорозі державного значення Р-69 Київ – Вишгород-Десна-Чернігів (на 29-му кілометрі) починаються ремонтні роботи мосту через канал.

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