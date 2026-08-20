24 августа США раскроют детали "самых жестких в истории санкций" против Ирана
Соединенные Штаты готовят очень жесткие экономические санкции против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента, пишет Reuters.
Самые жесткие санкции в истории
Бессент заявил, что 24 августа проведет пресс-конференцию, на которой сообщит подробности новых ограничений против Тегерана.
"Это двойной удар. У нас есть блокада, и у нас будут самые жесткие санкции в истории", — заявил Бессент.
Он также выразил уверенность, что такие меры принесут результат.
"Мы собираемся свергнуть этот режим", – добавил министр финансов США.
Китай призывают присоединиться к давлению
Бессент заявил, что союзникам США и другим странам пора принять решение о дальнейшем давлении на Иран.
Он подчеркнул необходимость возобновления судоходства через Ормузский пролив и снижения цен на энергоносители.
По словам министра, Китай получает 50% энергоносителей из региона Персидского залива. Поэтому его участие в программе давления на Иран, по мнению Бессента, соответствовало бы интересам самого Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется.
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