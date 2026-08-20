24 августа США раскроют детали "самых жестких в истории санкций" против Ирана

Соединенные Штаты готовят очень жесткие экономические санкции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента, пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самые жесткие санкции в истории

Бессент заявил, что 24 августа проведет пресс-конференцию, на которой сообщит подробности новых ограничений против Тегерана.

"Это двойной удар. У нас есть блокада, и у нас будут самые жесткие санкции в истории", — заявил Бессент.

Он также выразил уверенность, что такие меры принесут результат.

"Мы собираемся свергнуть этот режим", – добавил министр финансов США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мировые цены на нефть достигли максимума за три недели

Китай призывают присоединиться к давлению

Бессент заявил, что союзникам США и другим странам пора принять решение о дальнейшем давлении на Иран.

Он подчеркнул необходимость возобновления судоходства через Ормузский пролив и снижения цен на энергоносители.

По словам министра, Китай получает 50% энергоносителей из региона Персидского залива. Поэтому его участие в программе давления на Иран, по мнению Бессента, соответствовало бы интересам самого Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется.

Читайте также: НАТО об угрозах Ирана нанести удар по Европе: Альянс готов "противостоять любой угрозе"