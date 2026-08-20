США 24 серпня розкриють деталі "найжорсткіших в історії санкцій" проти Ірану

Сполучені Штати готують дуже суворі економічні обмеження проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра фінансів США Скотта Бессента, пише Reuters.

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Найжорсткіші санкції в історії

Бессент заявив, що 24 серпня проведе пресконференцію, на якій повідомить деталі нових обмежень проти Тегерана.

"Це подвійний удар. У нас є блокада, і ми матимемо найжорсткіші санкції в історії", – заявив Бессент.

Він також висловив упевненість, що такі заходи матимуть результат.

"Ми збираємося повалити цей режим", – додав міністр фінансів США.

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Китай закликають долучитися до тиску

Бессент заявив, що союзникам США та іншим країнам настав час ухвалити рішення щодо подальшого тиску на Іран.

Він наголосив на необхідності відновити судноплавство через Ормузьку протоку та знизити ціни на енергоносії.

За словами міністра, Китай отримує 50% енергоносіїв із регіону Перської затоки. Тому його участь у програмі тиску на Іран, на думку Бессента, відповідала б інтересам самого Китаю.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наразі ніяких переговорів з Іраном не ведеться та не заплановано.

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