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Новости Санкции против России
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Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и Медведь"

Украина ввела санкции против авторов и дистрибьюторов "Маши и Медведя"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении лиц и организаций, причастных к созданию и распространению мультсериала "Маша и Медведь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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Санкции против создателей мультсериала

Ограничения введены в отношении пяти граждан России и четырех организаций, связанных с созданием и дистрибуцией мультфильма.

В частности, под санкции попали студия "Анимаккорд", ее основатель и генеральный директор, автор сценария, режиссер, продюсер, соавтор сериала, который перечисляет средства в бюджет России, а также владелец прав на мультсериал.

Как отметили в Офисе президента, мультсериал распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

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Пропаганда, направленная на детей

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул необходимость противодействовать российской пропаганде, которая распространяется среди детей через крупные международные платформы.

"Мы должны отдельно реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через крупные международные платформы", - отметил Власюк.

Введенные санкции также позволяют запретить трансляцию мультсериала в Украине.

СМИ ранее сообщали, что в июне этого года стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала. Причиной стало то, что платформа решила приобрести права на показ новых сезонов российского мультфильма "Маша и Медведь".

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Топ комментарии
+39
Краще б він ввів "санкції" проти "творців і акторів" серіалу "свати"... Проти яких, він так активно виступав свого часу.
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21.08.2026 00:27 Ответить
+24
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21.08.2026 00:28 Ответить
+19
Це чудо горохове ще не ввело часом санкції проти серіалу "Династія" і фільму "Форрест гамп"?🤦
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21.08.2026 00:37 Ответить

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