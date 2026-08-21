Зеленський ввів санкції проти творців мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти осіб та організацій, причетних до створення і поширення мультсеріалу "Маша та Ведмідь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Санкції проти творців мультсеріалу

Обмеження запровадили проти п’яти громадян Росії та чотирьох організацій, пов’язаних зі створенням і дистрибуцією мультику.

Зокрема, під санкції потрапили студія Анімаккорд, її засновник і генеральний директор, автор сценарію, режисер, продюсер, співавтор серіалу, який сплачує кошти до бюджету Росії, а також власник прав на мультсеріал.

Як зазначили в Офісі президента, мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України.

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Пропаганда, спрямована на дітей

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив на необхідності протидіяти російській пропаганді, яка поширюється серед дітей через великі міжнародні платформи.

"Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи", – зазначив Власюк.

Запроваджені санкції також дають змогу заборонити трансляцію мультсеріалу в Україні.

ЗМІ раніше повідомляли, що у червні цього року стрімінговий сервіс Netflix опинився в центрі скандалу. Причиною стало те, що платформа вирішила придбати права на показ нових сезонів російського мультфільму "Маша і Ведмідь".

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