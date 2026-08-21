Россия атаковала Харьковскую область дронами: погибли две женщины, еще две ранены. ФОТО
Российские дроны ночью атаковали село Лебяже Чугуевского района. Погибли 73-летняя и 66-летняя женщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
"Получили ранения 41-летняя и 73-летняя женщины. Медики оказали всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
В результате удара зафиксировано возгорание 5 частных жилых домов, уничтожено 3 и повреждено 20 частных жилых домов, 3 хозяйственные постройки.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Последствия атаки
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