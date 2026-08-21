Росія атакувала Харківщину дронами: загинули дві жінки, ще дві поранені. ФОТО

Російські дрони вночі атакували село Леб'яже Чугуївського району. Загинули 73-річна та 66-річна жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"Дістали поранення 41-річна та 73-річна жінки. Медики надали всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару зафіксовано загорання 5 приватних житлових будинків, знищено 3 та пошкоджено 20 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди.



Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Наслідки атаки







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