Росія атакувала Харківщину дронами: загинули дві жінки, ще дві поранені. ФОТО
Російські дрони вночі атакували село Леб'яже Чугуївського району. Загинули 73-річна та 66-річна жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Дістали поранення 41-річна та 73-річна жінки. Медики надали всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару зафіксовано загорання 5 приватних житлових будинків, знищено 3 та пошкоджено 20 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди.
Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Наслідки атаки
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