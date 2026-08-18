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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Завершено рятувальні роботи після ракетної атаки РФ на Печеніги. ФОТОрепортаж

У Печенігах на Харківщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 18 людей.

Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах
Удар по Печенігах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін затягує війну": Сибіга відреагував на ракетний удар по Печенігах та закликав посилити санкції проти РФ

Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину та вилучають речові докази.

Обстріл Печенігів
Обстріл Печенігів
Обстріл Печенігів
Обстріл Печенігів

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених.
  • Президент Зеленський вже відреагував на ворожий удар та пообіцяв відповідь ворогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив із артилерії по житловому сектору на Чугуївщині: 5 загиблих. ФОТО

Автор: 

обстріл (36210) ДСНС (5434) Харківська область (3103) Чугуївський район (436) Печеніги (16)
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