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Завершено рятувальні роботи після ракетної атаки РФ на Печеніги. ФОТОрепортаж
У Печенігах на Харківщині завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Зросла кількість постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 18 людей.
Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину та вилучають речові докази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Печенігах: 10 загиблих, 17 поранених.
- Президент Зеленський вже відреагував на ворожий удар та пообіцяв відповідь ворогу.
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